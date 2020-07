Tartu turg avab homsest maasika drive-in kauplemisvõimaluse

«Meie tahame linlastele rõõmu ja mugavust pakkuda ning väikekauplejatele kaasa aidata. Ootame palju maasikasõpru ja oleme tänulikud kauplejatele, sest selline mugav «sõida ja osta» variant on meie teada esmakordne Eestis,» kommenteeris ettevõtmist AS Tartu Turg juhataja Rene Kiis. «Turu peaväravast, Soola tn, saab Avaturu keskteele sõita ja lühiajaliselt parkida ning suuremad ostud sooritada, otse autosse laadida. Kauplejad pakuvad häid hindu ja laia valikut,» lisas Kiis.

Kohal on ka Turu Templiga hinnatud kauplejad. Turu Tempel on kvaliteedimärk eeskujulikele kauplejatele, kes ise toidukraami kasvatavad või valmistavad ning turul müüvad. «Iga tartlane, kellel on tarvis midagi osta, võiks valiku teha kodumaise ja veelgi enam kodulähedase inimese töö kasuks,» lisas Kiis.

Avaturul on kokku igapäevaselt üle 150 püsikaupleja, kes pakuvad linlastele värskeid taimi ja vilju, et oma keha ning vaimu vitamiinidega kosutada. Lisaks on müügipaviljonides kodu- ja spordikaupu, riideid, jalanõusid ning tooteid, mida mujalt kaubandusest ei leia. Turu missioon on toetada väiketootjat-kauplejat ja võimaldada neile igapäevane töö igas olukorras. Turg ise ei müü, vaid annab kauplejatele müügikoha. Avaturg pakub selleks ennekõike hooajalist ja turuhoone aastaringset võimalust. Vastavalt saagi valmimisele täitub Tartu avaturg taimede müügiga maist ja köögiviljadega juunist. Turul võib saada kauplemisloa kas üheks päevaks või pikemaks ajaks, vastavalt kaupleja soovile.