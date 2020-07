Helge kauge tulevik: sadu kilomeetreid rattateid ja neli uut silda

Tartu uus üldplaneering on küps ja valmis avaldamiseks. Planeeringus on tähtsal kohal kergliiklusteede kavandamine – nii uute ehitamine kui ka vanade ajakohastamine. Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul on oluline, et sihtpunktide vahel saaks eri sõiduvahenditega liikuda võimalikult otse, et pidurduks valglinnastumise tagajärjel suurenev autostumine ja et samas ei tunneks ka sohvrid end puudutatuna.