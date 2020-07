Võõraste tõrjumise mentaliteet pressib ülikoolidesse

Cerqueira on üks paljudest murelikest Tartus õppivatest välistudengitest. Neid koondavas Facebooki grupis «Foreigners in Tartu» on vestlus läinud emotsionaalseks ja kirglikuks. Põhjus on välismaalaste seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse eelnõu, millega siseministeerium tahab seada lisapiiranguid Eestisse õppima tulevatele kolmandate riikide tudengitele. Näiteks tohiksid need üliõpilased õppimise kõrvalt senise 40 tunni asemel töötada vaid 16 tundi nädalas. Nad ei võiks õpingute esimesel kahel aastal Eestisse elama tuua oma abikaasat.