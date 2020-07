Kätlin Konstabel: närvilisus roolis võrdub purjus juhtimisega

Autorooli istudes jääb alati küllaltki reaalne võimalus, et saad ise surma või tapad teise inimese ära. Selleks pole palju vajagi. Saan aru, et nii mõelda pole kuigi mugav, aga hiljutiste traagiliste sündmuste taustal tuleks seda tõsiasja endale sagedamini meelde tuletada.

Napsitamise korral on mainitud koleda stsenaariumi tõenäosus suurem, seda on meile kainet juhtimist ja purjakil sõpra rooli mittelubamist propageerivate kampaaniatega juba aastaid meelde tuletatud.

Viimasel ajal on õnneks üha rohkem hakatud rääkima ka sellest, kuidas «kõrvalise tegevuse» salapärase nime saanud helistamine ja nutiseadme vahtimine on sõidu ajal sama ohtlik või hullemgi tegevus kui promillidega sõitmine.

On aga veel üks käitumisviis, mida vaat et peetakse normaalseks, aga mis on ometi ohtlik: autojuhtimine siis, kui samal ajal ollakse tugevate negatiivsete emotsioonide küüsis ehk maakeeli öeldes: närvis.

Kuna vaimse tervise spetsialistide juurde pöördutakse sageli põhjusel, et emotsioonide ja suhetega on asjad pahasti, siis teraapiaruumis tuleb sellest päris tihti juttu. Aga sellest ju räägitakse niisama seltskondlikult ka. Vahel ikka kuuleb, kuidas üks või teine tuntud inimene, kellelt ajakirjanik uurib, et kuidas ta oma pingelise elu juures küll stressi maandab, võtab teatada, et ta istub sel puhul rooli.

Närvilises olekus autojuhtimise variatsioone on erinevaid, aga tihti on need seotud sellega, et ollakse kellegagi tülis.

Oh, kui ma vihane olen, siis lähen sõidan autoga, saan pea klaariks ja pärast olen vana rahu ise – see on üks neist. Teine on see, kus kallimad tülitsevad – olgu kodus või mujal –, üks pool tahab konfliktist eemalduda, hüppab rooli ja kimab minema. Vahel sõidab niisama ringi, vahel sõidab tööle või sõbranna juurde.

Närvilise autojuhtimise variatsioone on erinevaid, aga tihti on need seotud sellega, et ollakse kellegagi tülis.

Kiirete hommikute versioon närvilisusest on see, kui on vaja lapsed kella peale lasteaeda või kooli viia, kaasa tööle sõidutada ja ise seejärel koosolekule jõuda. Sellisel puhul juhtub sageli, et keegi jääb jokutama, koer oksendab, autovõtmed on kadunud või tekib vanematel kasvatusmeetodite asjus tundeküllane vaidlus, mis võib välja viia mõlema poole suguvõsa viie põlvkonna negatiivsete loomujoonte süvaanalüüsini. Eraldi variant on teadagi see, kui juhil jookseb juhe kokku, sest autosõidu ajal tekib kellegagi konflikt: kaassõitjatega – olgu need siis sõbrad või pereliikmed – minnakse tülli. Alati ei pruugigi otse tüli olla, lihtsalt näiteks laste lõbus jauramine või tagajärjetu püüd võsukesi autos verbaalsel moel kantseldada ajab hulluks.