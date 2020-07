Pepe’s ja Hops üritavad hoogu sisse saada

Söögikoha ehitamine algas märtsi teisel poolel ning 30. mail sai viimane plaat seina. «Esimene moraalne otsus oli see, et ei ava kriisi ajal, isegi kui saab varem valmis,» ütles Martin Sõgel. «Kuna pindala on väiksem, siis eriolukorra reeglitest tulenevalt ei oleks me saanud pakkuda seda, mis on meie nägemus.»