Veljo Tormise looming kõlab päikesetõusust päikeseloojanguni

Teoste valiku tegemise eesotsas on dirigent Küllike Joosing ja helilooja Liisa Hõbepappel, kaasa aitavad dirigendid Risto Joost ja Valter Soosalu. Helifailide tehniline toimetaja on Tammo Sumera. Muusikasõbrad on oodatud oma lemmikteostest ja -esitustest korraldajatele teada andma, et 7. augustil saaks kõlada ka see, mis on kuulajatele erilise tähendusega.