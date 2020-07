Erkki Bahovski: ralli põhimõtete ümber

Lugesin Esta Tatriku suurepärast kolumni, miks Vabaduse puiestee sulgemine juulis tekitab Tartus jampsliku olukorra (Esta Tatrik, «Vabaduse puiestee kui kiigeplats», TPM 17.06.2020). Tõepoolest, sellele polekski suurt midagi lisada. Kui siis ainult seda, et Vabaduse puiestee sulgemine on selgelt overkill (üle pingutatud – toim) – võrreldes Tallinnaga on Tartul kompaktne, jalakäijale mugav kesklinn ja ühe tänavajupi lisamine sellele ei muuda midagi. Niigi tähendab suvine Tartu üldjuhul autoga linnas ukerdamist ja orienteerumist, sest tänavad on pidevalt remondis ja tuiksooned suletud.