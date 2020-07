Loomade varjupaik otsib kassipoegade süleshoidjaid

Varjupaiga projektijuhi Kirke Roosaare sõnul on täna esimene päev, kui vabatahtlikud süleshoidjad kallistajate juurde tulevad. Siiani on registreerumine olnud väga menukas. «Kaks nädalat on täis broneeritud,» ütles Roosaar.

Miks seda vaja on? Selleks, et kassipoegi paremini sotsialiseerida, muuta nad rohkem inimese sõbraks, sest nii on neil suurem lootus kodud leida. Sestap ongi oodatud need vabatahtlikud, kes turtsuvat, sähisevat ja rabelevat kassipoega ei karda ning on piisavalt kannatlikud, et loom maha rahustada. Vabatahtlikena oodatakse täisealisi, kes peavad lugu varjupaiga seatud hügieenireeglitest. Korraga saab kohale minna kuni kaks koos aja broneerinud inimest, sest rohkem ruumi istuma ei mahugi, samuti on isikukaitsevahendeid korraga ette nähtud ühele paarile.