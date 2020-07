Kolm päeva näeb ERMis suurt filateelianäitust

See on esimene suur filateelianäitus, mis sel aastal Euroopas üldse aset leiab, kuna seoses üleilmse pandeemiaga on paljud marginäitused maailmas organiseerimisraskuste tõttu tühistatud või edasi lükatud.

Lastele on avatud tegevusala, nii et kel huvi, saab koostada margialbumi, panna kokku margipuslesid või joonistada ise marke.

Näitus on ERMi silla-alal ja selle külastamine on tasuta. Reedel ja laupäeval on see avatud kella 10–18 ning pühapäeval kella 10–14ni.