Tartus võetakse teist korda mõõtu vikatiga niitmises

Niitmisvõistlus ja pärimuspäev toimub Eesti Rahva Muuseumi välialal Raadil. Võistlema on oodatud kõik – nii algajad kui juba kogenud niitjad. Enne võistlust saab vikatiga niitmise meistri Avo Rosenvaldi käe all vajalikud võtted selgeks õppida. Vikatihoolduse ja pinnimise põhitõdesid tutvustab Priit Kukk. Muusikaga kostitab Eesti-Walesi pärimusmuusika duo SILD.

«Niitmisvõistlusele ootame osalema kõiki, selleks ei pea olema eelnevalt aastaid trenni teinud. Vikatiga niitmine on oskus nagu iga teinegi - harjutades ja proovides saame paremaks ja osavamaks. Mõned õpivad natuke kiiremini, teised natuke aeglasemalt, aga just niitmisvõistlusel on kohal parimad õpetajad ja meistrid, kelle käe all head tehnikat harjutada. Täitsa vabalt võib kohapeal meistri juhendamisel natuke proovida ja seejärel juba oma nime eelvoorudesse kirja panna,» ütles ELFi projektijuht Indrek Kuuben.