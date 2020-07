Näitleja Argo Aadli paneb Oskar Lutsu huumoripreemiaga aluse oma isiklikule saunale

Nii jäi vaat et teine saalitäis inimesi uste taha. Inimesed ei läinud aga vihaste nägudega koju, vaid seisid avatud akende all õues, vihmavarjud pea kohal, ja kuulasid, mida näitleja Argo Aadli endast jutustab ja kuidas küsimustele vastab.

Rahvas kuulas toas ja õues

Rahvamajas kõneldu jõudis õue tänu trepile tõstetud kõlarile, ja ikkagi pani see mõtlema sellele, kui palju on näitlejaid, keda inimesed on õues vihmavalingus seistes nõus lihtsalt kuulama. Või kui palju on selliseid kogukondi, kes huumoripreemiat saavast näitlejast niimoodi lugu oskavad pidada.

Näitleja Argo Aadli väljendas lavale tõustes oma sügavat tänu ja lugupidamist kohalikule rahvale, samuti annetajaile selle preemia eest, öeldes, et au on tõesti suur ning sõnadesse panna seda raske.

Argo Aadli kirjeldas, kuidas ta on alati tahtnud olla näitleja, kuidas ta teadis seda juba enne keskkooli lõpetamist, et lihtsalt peab teatrikooli sisse saama - teist võimalust ei olnud. Nüüd on tal aastas üle 150 etendust, ja ta leiab, et kui igast saalitäiest on kas või kolm-neli inimest, kes etendusest endale midagi leiab, siis on ta töö korda läinud ja rõõm suur.

Huumoripreemia laureaati küsitles Palamuse rahvamaja laval Ivar Vinkmann, paludes näitlejal jutustada nii oma varasest lapsepõlvest, kooliajast kui ka teatritööst.

Argo Aadli võlus publikut paljude väikeste mälestuspiltidega. Ta kirjeldades 1980. aastate sünnilinna Kundat, kus tsemendivabriku tõttu sadas igas ööpäevas korstendest maa peale 25 tonni tolmu. Aga ta tõstis Kundat ka uhkusega esile – Kunda kultuur on terve Eesti vundament, kuna arheoloogid on kõige vanemad asulad teatavasti välja kaevanud just Kunda lähedalt.

Seda, kuidas nende pere pärast 16 aastat telefonijärjekorras olemist lõpuks telefoni sai ning kuidas ta nii suure sündmuse tõttu sel päeval koolis ei käinudki. Ka rääkis Argo Aadli seda, et nende linnas elas üks nupust nikastanud mees, keda kõik kartsid. See mees oli kaks meetrit pikk ja ajas aeg-ajalt inimesi taga. Ükskord nägi Argo Aadli köögiaknast taas seda meest mööda teed tulemas, ja nägi ka seda, kuidas see mees ühe okasroosipõõsastiku maatasa purustas pärast seda, kui üks mesilane oli teda nõelanud. Argo Aadli vaatas tundis väikese poisina sündmust jälgides suurt hirmu ning mõtles, et inimvõimetel ei ole tõesti piire.

