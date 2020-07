Parkide elurikkuse projekt ei taotlegi harjumuspärast ilu

Maastike elurikkuse töörühma juhi loodusteadlase Aveliina Helmi sõnul on Tartu kesklinna pargid praegu taimestiku poolest üsna vaesed, peamiselt on siin murusegude liigid, eelkõige kõrrelised. «Paranemisruumi on kõvasti, sest paljud Eesti kaunilt õitsevad niiduliigid sobivad hästi kaunistama parkide avatumaid alasid ning metsaliigid parkide varjukamaid piirkondi,» ütles Helm. «Neile tuleb aga võimalused luua ning aidata neil kohale jõuda.»