Linnaklaver veeres Autovabaduse puiesteele

Kuni kella 21-ni mõõdavad Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi liikmed soovijatel tervisenäitajaid, esmaabikoolitus oli ka, aga see on lõppenud.

Öine kino

Oodata on aga kino, mis algab kell 23, mil Tartu Elektriteater näitab Ilmar Raagi filmi «Tappev Tartu».

«Tappev Tartu» on nähtus Eesti filmis, kus just väga palju ebatavalist ei sünni, ebatavaline on «Tappev Tartu» aga kindlasti. Tänu 42 inimesele, kellest peaaegu kõik puutusid filmindusega kokku esimest korda – peamiselt Tartu ja Tallinna üliõpilased –, valmis linateos, mis näitab Raagi julge eksperimentaatorina, kes häbenematult võttis odavfilmidelt snitti, nagu tegi kunagi ka Tarantino.