Kalevipoja uut näitust Saare vanas koolimajas vaatas koolitüdruk, kes nüüd on 90

Suure toa põrandale on joonistatud aga Eestimaa kaart, kus saab uurida mis kohtadega Kalevipoja lugu õieti seotud on.

Sel kaardil jalutades saab selgeks, miks asub Kalevipoja muuseum Kääpas – just seal kandis on Kalevipojast maha jäänud jälgi kõige enam.

Peipsi äärses Nina külas on aga kivikülv, mis rahvapärimuse järgi Kalevipoja silla jäänuseid tähistab. Kuna tugeva tuule tõttu see sild purunes, siis läks Kalevipoeg lauakoorma järele läbi järve sammudes.

Ning Alatskivi on see koht, kuhu Kalevipoeg pärast lauakoormaga naasmist puhkama heidab, ning selle uinaku ajal varastabki Soolasorts ta mõõga. Kõik teavad, mis seejärel juhtub – mõõk lõikab Kalevipojal jalad alt Kääpa jões.

Kokkuvõtteks võib mõelda, et Kalevipoeg on olnud inimlik kangelane, kes võis väsida ja vajada und, kes oskas rõõmustada ja kurvastada, kes muretses oma rahva pärast ning tegi vigu, mida kahetseda.

Loomult oli ta novaator, kes ehitas linnu ja kindlusi, kündis metsi põldudeks ning käis maailma avastamas. Olgugi et suure jõuga, oli ta hellehingeline uljaspea, kel oli kaastundlik süda ning kes kannatas sageli kurbuse ja rusutuse all.

Ta soovis Kalevipoja muuseumile edu selleks, et külastajad tuleksid ja et see koht aitaks eestlastel meeles hoida seda, kust on nad pärit. Ning et seda pärandit oleks uhke näidata kõigile oma külalistele.