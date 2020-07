Aasta jagu töötanud bussivõrk põhjustab endiselt muresid

Tartu Postimees on avaldanud mitmeid lugejakirju ning lugusid sellest, et eakamad inimesed on hädas bussiga avaturule pääsemisega. Bussid käivad harva ning peatuvad kaugel. Avaturul müüjana töötava Rimma Kanteri sõnul võib öelda, et kliente on turul suisa vähemaks jäänud.

«Iga päev kuulen, et raske on nüüd turule tulla,» ütles Kanter. «Teised müüjad ka räägivad, et kliendid on hädas, sest kui tullakse näiteks taimi ostma, on ju kompsud pärast rasked. Ja kuidas see vanainimene neid siis tassima peab?»

Eile avaturul karkudega liikunud Maie Mäeotsale valmistab enim tuska aga see, et liini number 4 buss ei tee enam Raadi-Kruusamäe ringi, nagu see oli veel siis, kui Tartu bussid sõitsid ringliikluse loogika järgi. «Mul on liikuda raske ja minu jaoks on see pikk maa, mida kõndida,» lisas ta.

Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa (pildil) toob lisaks neile kahele pudelikaelale välja ka Tartu Postimehe veergudel kirjeldatud mure, et Tähe tänaval käivad bussid väga harva ehk iga pooleteise tunni järel.

Neljas probleem oli pääsemine Raja tänava naha- ja suguhaiguste kliiniku juurde, ent veebruaris muutis linnavalitsus 12. liini marsruuti ning Haigla peatusesse buss jälle käib.

Meeksa sõnul on lahendused mõeldud ka kolmele ülejäänud kitsaskohale, ent ta ei soostunud veel täpsustama, mida see tähendab. Üldjoontes on pendelliin tema sõnul ennast õigustanud ning võitjaid on aasta aega vanas süsteemis rohkem kui oli ringliini puhul.

«Numbrid näitavad, et sõidetavus on kasvanud,» ütles ta. Küsimuse peale, kas need arvud kõnelevad sellest, et inimesed peavad sihtkohta jõudmiseks sõitma läbi rohkem peatusi või on sõitjate hulk kasvanud, vastas Meeksa, et viimane.