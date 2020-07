Suvise aasa moodi näitus püstitas maalitiheduse rekordi

Maalijad said ülesande teha väikseid maale, mille pikemal küljel oleks pikkust kõige rohkem 20 cm. Paar pilti on näitusel siiski sellised, mis on piiri ühe sentimeetriga ületanud. Väikeste piltide suur näitus oleks kava järgi pidanud valmima juba aprillis. Et see ilmus vaatajate ette alles juuli alguses, on Maris Tuulingu arvates isegi hea, sest nii tuli mõnigi maal juurde.