Eesti kõige värskem muuseum kutsub seiklema Kalevipoja radadele

Et «Kalevipoeg» on pakkunud inspiratsiooni paljudele Eesti kunstnikele, saab muuseumis imetleda ka nende töid. Värske ekspositsiooni loovjuht Mairo Rääsk firmast Blueray ütles, et näitusega sooviti rõhutada Eesti rahvuskangelase eripära ning tuua esile ja väärtustada eeposes esinevat loovust ja loomingulisust.

«Eepose «Kalevipoeg» tõlgendused on läbi aja pidevalt muutunud ja teisenenud, mis lubab aimata seal peituvat loomingulist potentsiaali ning see kõik on olnud dialoogis ühiskonna arengutega,» seletas ta. «Uus näitus lähtub mõttest, et iga põlvkond ja üksikisik peab saama luua eeposest ja rahvuskangelasest oma tõlgenduse, sest nii saame tagada «Kalevipoja» elujõulisuse.»