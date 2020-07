Pangodi vähipüügiload osteti ära minutiga

Jõevähi seisund Eestis ja ka kogu Euroopas on viimase 150 aasta jooksul palju halvenenud, mistõttu on vähipüük osades veekogudes keelatud. Aimar Rakko tõdeb, et kuigi jõgede ja järvede reostuskoormused on vähenenud ja elupaigad taastumas, muutub jõevähi asurkonda üha enam ohustavaks teguriks võõrvähiliikide levik. Lisaks elupaikade hõivamisele levitavad nad ka jõevähile surmavat vähikatku, mille vastu on ise resistentsed.