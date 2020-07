Rüütli risti täidab juuli nädalalõppudel meelelahutus

Ühistegevuse algatanud Veini ja Vine juhataja Assar Jõgar lisas, et ettevõtmine toimub käsikäes Tartu linna erinevate osakondadega. Nii tekib tema sõnul mõnus sümbioos Autovabaduse puiestee ja Rüütli risti vahel.

Järgmiseks nädalavahetuseks on PolPo restoran koostanud programmi, milles esineb 9. juulil ansambel Bossenova ja 10. juulil ansambel Inerts, 11. juulil kell 14-16 on aga Rüütli ristis Feralia mängumaa mängujuht, et laste aega mängude, tantsude ja muusikaga täita.