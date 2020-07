Uute näituste graafika, maal ja fotograafika avardavad maailmanägemist

«Sarnasus kontakti kaudu. Graafika grammatika» toob vaatajate ette graafika kui protsessi. Kunstimaja produtsendi Tanel Asmeri teatel huvitab näitusetegijaid seekord kujutisest paberil, tõmmisest ja kujundist rohkem graafika võime tutvustada uut ruumi, mis tekib matriitsi ja paljundatavuse vahel. Väljapaneku on kureerinud Liina Siib ja Maria Erikson Eesti kunstiakadeemia graafika osakonnast, oma loominguga on esindatud kunstnikud Euroopast ja Ameerikast.

Jaak Kikase fotodekonstruktsioonide/fotorekonstruktsioonide väljapanek «Tootemid» koosneb mustvalgetest graafikana mõjuvatest piltidest, milles on peategelased sümmeetria ja peegeldus. Need kaks mängisid kaasa ka tema eelmise, värviliste piltide näituse «Katoptromaania» valmimisel.

Nüüdse väljapaneku tutvustuses on kirjas, et fotomanipulatsioonid annavad vaatajale «ainet pareidoolseteks mõttemängudeks, võimaldades nii hakata kaasautoriks ja näha nendes piltides just oma kogemust, isiklikke lootusi-ootusi-kartusi». Pilte on 20.