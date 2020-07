Nurgakivi saanud Raatuse tervisekeskus valmib umbes aasta pärast

Raatuse tervisekeskust ehitatakse Raatuse 21 ja Põik 3 tänavate kinnistutele. Kuuekorruselise tervisekeskuse suurus on ligikaudu 7500 ruutmeetrit. Ehituse lepinguline maksumus on 7,5 miljonit eurot, millest 3 000 077 eurot kaasrahastab Euroopa Liidu tõukefond. Hoone projekteerisid U-Disain OÜ ja AS TARI ning ehitustöid teevad Embach Ehitus OÜ ja Nordecon Betoon OÜ.

Parkimiskohtade puudust lahendab tervisekeskuse kõrvale rajatav 206-kohaline parkimismaja, millest kolm korrust on maa peal ning üks maa all. Kuigi parkimismaja on mõeldud tervisekeskuse külastajatele, võib Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul aidata see leevendada üldist parkimiskohtade puudust ka kesklinnas.