Vanemuine mängib mullusuvist tumedat lugu

Vanemuise teatel on eelmisest aastast nüüd erinev see, et koroonapiirangute tõttu müüakse etendustele poole vähem pileteid. Nii saab publik saalis istuda suuremate vahedega. Publik lastakse vaatama kahest eri sissepääsust, peale selle on tarvitusele võetud veel mõned turvameetmed.

«Me oleme seda hetke nii kaua oodanud - nii teatri töötajad kui loodetavasti ka publik,» märkis teatrijuht Kristiina Alliksaar. «Vanemuine teeb endast kõik oleneva, et teatrikülastus oleks kõigile turvaline, järgime sealjuures ka kultuuriministeeriumi ja terviseameti poolt kehtestatud reegleid. Samas paneme südamele, et kõige suurem vastutus on meil igaühel eraldi. Kui oled haigustunnustega, jää palun koju ja saada enda asemel teatrisse keegi teine. Hoiame jätkuvalt üksteisest mõistlikku distantsi ja hoolitseme käte puhtuse eest. Ma usun, et need soovid ei ole teatrikülalisele midagi uut ja lubavad kõigil osa saada harjumuspärasele võrdväärsest teatrikogemusest.»