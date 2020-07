Esietendub esimene koroonaajastu lavastus

Täna esietendab Lendteater, mis tegutseb Elvas (Pikk 73), Aleksandr Mardani põnevusloo «Kassi-hiire mäng». See on siin kandis ehk Tartumaal ja kogu Lõuna-Eestis esimene esietendus pärast koroonaajastu saabumist. Lavastaja on Jaak Allik, kunstnikuna andis oma panuse Jaak Vaus.