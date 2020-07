Tartu kutsehariduskeskuse lõpetab suvine lend kutsespetsialiste

«See aasta on olnud eriline ning pannud ka lõpetajad erilisse olukorda. Nad on pidanud rohkem pingutama, olema iseseisvamad, loovamad ja nutikamad oma ülesannete täitmisel ning võtma enam vastutust tulemuste eest,» ütles direktor Raini Jõks. «Aga samas – nii see päriselus käibki ning tööellu astudes on just need omadused hinnatud samamoodi nagu kutsetunnistus. Soovin tänavustele lõpetajatele edu töös või õpingute jätkamisel, sest muutuvas maailmas on pidev enesetäiendamine kindlasti vajalik,» lisas ta.