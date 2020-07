Tänasest näeb KGB kongide muuseumis näitust sõjakiivritest

Väljapanek annab külastajale suurepärase esemelise ülevaate eelmise sajandi suuremates sõjalistes konfliktides kasutatud kiivritest. «Näitusel on esindatud kõige tähtsamad esimeses maailmasõjas esile kerkinud kiivritüübid ning nende erinevad modifikatsioonid ja arendused, mis katsid sõdurite päid ka teises maailmasõjas ning hiljem,» ütles muuseumi kuraator Martin Jaigma. «Paljudel välja pandud kiivritel on ka oma põnev lugu. Näiteks üks kiiver on leitud Varblast, kus seda kasutati vahepeal kanade söögikausina.»