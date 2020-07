Kirjandusmuuseum kogub infot tervisekäitumisest koroonakriisi ajal

Eesti rahvaluule arhiivi teadur Ave Goršič tõdes, et inimeste elu on seoses koroonakriisiga läbi teinud mitte ainult majanduslikke, vaid ka kultuurilisi muutusi, sh on muutunud tervisekultuur. Rahvaluuleteadlasena teab ta, et juba vanarahvas pidas tervist inimese kõige tähtsamaks varaks. «Just seetõttu ootame ka praegu augusti lõpuni kaastöid inimeste kriisiaegsest kogemusest enda või oma lähedaste tervise eest hoolitsemisel,» selgitas ta.