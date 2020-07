Ants Kask: rohepesu või ajupesu?

Järjekordsed kohalikud valimised pole enam mägede taga ja näib, et linnas võimul olijate pead on juba varakult tööle hakanud. Uusi ja atraktiivseid otsuseid linnaelu korraldamiseks tuleb nagu saeveskist laudu. Ja tõesti, ega juba kulunud ja leierdatud lubadustega ole ju sünnis valijatelt toetust lunida, aeg-ajalt on vajadus millegi oma- ja eripärasemaga üllatada.

Olnud ise palju aastaid linna volikogu liige, võin nentida, et seda Vabaduse puiestee autovabaks muutmist on juba aastaid volikogus arutatud ja ikka on see jäänud üha kasvava autostumise tõttu tekkivate liiklusummikute kartuses otsustamata. Ajaratas tiirleb aga edasi ja liiklus on veelgi tihedamaks muutunud. Sulgeda nüüd, olgugi et lühikeseks ajaks üks kesklinna peatänava osa, on linnavõimude väga julge ja riskantne otsus.

Kindlasti on jalakäijaid, kes teevad paremini turvatud jalutamise võimaluse eest sügava kummarduse raekoja poole, ja on inimesi, kes on tänulikud võimaluse eest jõe äärde rajatavatesse suvekohvikutesse minnes või sealt tulles sõiduteed ületada kas kasatšokki või valssi keerutades. Kõik see on ju mingil määral luksus, aga mille nimel või kelle arvelt!

Kogu sellele osale inimestele heameele pakkumisega võib aga oodata veelgi suuremate liiklusummikute teket Riia-Turu ristmikul, kasvavat koormust koos ummikutega Vabadussillale, kaob kahesuunaline juurdepääs mitte kõige paremaid päevi tegutsevale munitsipaalettevõttele Tartu Turg ja kaob ka taksopeatus kesklinnas.

Keeruliseks muutub ka autode ligipääs Poe tänava kvartalisse ja parklasse, sinna saab Ülikooli tänavalt üksnes tiheda jalakäijate liiklusega Küüni tänavat ületades. Lisaks ka veel igasuguseid sunnitud ümbersõite otsivate sadade kui mitte tuhandete juhtide poolt tekitatud pudelikaelu kesklinna ümbruses, nende juhtide meelepaha ja sõidukite suurema kütusekulu ja lisanduva saastega.

Võrreldes suurlinnu Tartuga, siis kivi- ja betoontornidega kõrvutades võime uhked olla, et meil jagub ikka korrastatud rohelust nii haljasalade kui parkidena ja seda ikka teostatuna inimeste käte ja mõistusega.

Nüüd aga paistab, et inimeste endi vaatenurgast lähtuva keskkonna ümberkujundamise aeg on linnas otsa saanud ja Tartu on Euroopa kultuuripealinnana valinud parkide ja haljasalade elurikkuse suurendamise sihiga asustada sinna loomi, linde ja igasuguseid putukaid.

Jah, lihtsaim moodus selleks ongi osade parkide ja haljasalade minimaalne hooldamine. Kas selline saabki tulevikus olema avaliku linnaruumi mitmekesistamise printsiip? Põhimõttel – nagu jumal juhatab. Linnavolikogu esimehe Lemmit Kaplinski antud koondnimetus – rohepesu – kõlab igatahes uhkelt.