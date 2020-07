Jüri Laurson: kuhu jäi elektri varustuskindlus?

Siiani on olnud kindel hoiak, et varustuskindluse peab tagama Eesti Energia tütarettevõte, Eesti põhivõrguoperaator Elering, kuid ilmneb, et nii see pole. Põhivõrgul küll on mitu naaberriikidega ühendavat toiteliini, kuid kui kusagil mõni toiteahel rivist välja langeb, nagu see juhtus Leedu ja Rootsi vahelise elektrikaabli NordBalt rikke korral, oleme hädas. Paneb hämmastama. Aga kui juhtub veel, et samal ajal on Soome-Eesti vaheline Estlingi kaabel remondis või rikkes, olemegi käpuli. Seega ei ole energiajulgeolekut ja kannatajaks jääb tarbija. Olukorrast ei päästa ka vastne Auvere soojuselektrijaam, sest see on alailma remondis.