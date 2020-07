Pille Tsopp-Pagan: Eakate väärkohtlemine jääb sageli varju

Samas ei ole praeguseks veel teada, kui suur hulk eakaid oli sunnitud jääma kinniste uste taha vägivaldse pereliikmega. Kogemuslik teadmine, et neid olukordi on, muutis meid murelikuks. Kohe märtsi keskel hakkasime sel teemal partneritega arutama ning rõõmustas see, et ohvriabi oli operatiivne ja tegi märkamise teavituskampaania kogukonnaliikmetele. Et inimesed märkaksid oma lähedal elavaid, tunneksid huvi nende käekäigu vastu ning kahtluse korral helistaksid ohvriabi kriisitelefonile ning küsiksid nõu. Märkame, tunneme huvi ja sekkume, kui midagi on valesti – selle alla kuulub ka potentsiaalsest abivajajast teatamine. Meie kõigi ülesanne on olla hooliv.