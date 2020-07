Tartu trammiutoopia hääbumine.

Kas Tartu vajab trammi, on küsimus, mida on korduvalt küsitud ja millele on korduvalt vastatud. Tartu linnainseneril Mati Raamatul on sellele lihtne vastus: «Igas linnas, kus on inimesi, võiks olla tramm, tramm tekitab häid tundeid. Kui lapsed väikesed olid, tahtsid nad Tallinnas alati trammiga sõita.»