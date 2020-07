Nikita Hruštšovi külaskäik Eestisse algas Tartust

Tallinnas oli varem käinud ka Leonid Brežnev, kuid mitte parteijuhina, vaid NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimehena. See, et Eestit on külastanud ka Nikita Hruštšov, oli juba paljuski unustushõlma vajunud. Eesti NSV pikaajalise parteijuhi Johannes Käbini mälestuste ilmumine tõstis selle 65 aasta taguse sündmuse taas huviorbiiti.