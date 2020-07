Milline on elu koroonaviirusvabas Tartu ülikooli kliinikumis?

Ravil oli 46 koroonaviirushaiget

Kliinikumi üldine soovitus on patsiente aga mitte külastada. Juhul, kui selleks on tekkinud äärmine vajadus, tuleb see osakonnaga eraldi kokku leppida.

Kui vähimgi kahtlus, siis räägi

Kliinikumi arstide ja õdede palve on veel, et kui arsti vastuvõtule või haiglaravile tuleval inimesel on kahtlus COVID-19 nakkuseks, see tähendab, et kui ta kehatemperatuur on parasjagu või on olnud eelneva seitsme päeva jooksul vähemalt 37,8 ning kui hiljuti on tekkinud vähemalt üks hingamisteede haiguse sümptomitest, kas püsiv köha, hingeldus või kurguvalu, siis sellest kindlasti rääkida. Ning ka siis, kui ta on 14 päeva jooksul kokku puutunud koroonaviirushaige inimesega,