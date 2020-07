ERMi nokalava proovis esimesena Puuluup koos poole tuhande kuulajaga

Pohhomovi hinnangul on nokalava esise ruumala suurem kui laululava kaare aluse kubatuur. Kontsertide ja muude suurte vabaõhuürituste korraldamise võimalusest vihma eest kaitstud peasissepääsu ees on arendusdirektori sõnul olnud juttu maja avamisest saati. Koroonapiirangute 1. juulist saabunud uues järgus oli võimalus uus esinemiste koht ära proovida.

Loojumiseks valmistuv päike paistis nokalava suunas Tartu kesklinna poolt hõredate pilvede vahelt täies jõus. Puuluup kommenteeris seda kahe loo vahel. Ramo Teder ütles, et valgust võiks vähemaks keerata, Marko Veisson aga märkis, et ta on jäetud varju. Selle heitis talle võimenduskastide virn, mis paiskas oma helid suuremas osas siledatele klaasist ja betoonist pindadele. Need tegid helipildi sättimise keeruliseks.