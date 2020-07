Tartu ülikooli astumise avaldusi saab esitada veel homse südaööni

Kolmapäeva hommikuks oli sisseastumise infosüsteemis SAIS esitatud juba 8495 avaldust, nende hulgas 6860 esimesel astmel ja 1635 teisel astmel.

SAISi avalikus vaates on näha esitatud sisseastumisavalduste arv erialati hetkeseisuga ja see hõlmab ka ingliskeelse õppe avaldusi. Lõplikud andmed selguvad 6. juulil ja need avaldatakse seejärel ka Tartu ülikooli kodulehel.

Kui ID-kaardi või mobiil-ID puudumise tõttu ei ole võimalik esitada avaldust SAISis, saab paberavalduse esitada Tartus ülikooli peahoones aadressil Ülikooli 18–140, aga samuti Tartu ülikooli Pärnu kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias, Narva kolledžis ja Tallinna esinduses. Paberavalduste vastuvõtt lõpeb 2. juulil kell 15.

Paberdokumentidega peavad kohale tulema ka need üliõpilaskandidaadid, kelle SAISis esitatud avaldusel ei kajastu sisseastumiseks vajalikud õppetulemused ja haridusandmed – näiteks need, kes on varasema hariduse omandanud välismaal või enne 2004. aastat.

Erandkorras saab sel aastal kandideerida ka juhul, kui varasemate õpingute lõpetamine on kevadise eriolukorra tõttu edasi lükkunud augustikuusse. Sellisel juhul on vastuvõtuotsus tinglik ja üliõpilaseks arvatakse vastuvõetu vaid juhul, kui eelmised õpingud on lõpetatud hiljemalt 24. augustiks.

Vastuvõtutingimused on Tartu ülikoolis õppekavati erinevad. Täpne teave on iga õppekava kirjelduse juures sisseastumisveebis.