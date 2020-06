Karl Pütsepp: autovabadus ja mitmekesisem linn

Selle idee keskmes pole autode iga hinna eest keelamine, vaid ühtse kesklinna ajaveetmisala tekitamine. Ei ole mõtet kedagi süüdistada tema liikumisviisi valiku või võimaluse pärast. Keegi pole halb, kuna sõidab autoga, samuti pole ükski rattur lihtsalt rattaga sõitmise pärast õilsam, aga paraku on Tartu olnud seni rohkem autosõitjat eelistav linn. Autovabaduse puiestee on uus ja värske võimalus tuua linnasüdamesse melu, paiga, kus olla, mitte kust läbi sõita.

Juba mitmendat aastat on tartlased hõivanud Kaarsilla ja Võidu silla vahelise ala, ent kitsas jõeäärne teeriba ei lase seda kasutada mitmel otstarbel: ruumi on vaid välikohvikuile.

Autovabaduse puiestee on abikäsi kesklinna äridele ning ettevõtjaile. Londoni transpordiameti tellitud uuring, mida hiljuti tutvustas ajakiri Forbes, näitas, et jalakäijad, ratturid ning ühissõidukite kasutajad kulutavad kohalikes ettevõtetes ja poodides 40 protsenti rohkem kui autosõitjad.

Emajõe-äärsed pargid ei ole oma pimeduses ning hoolitsematuses ligitõmbavad. Missugune tohutu potentsiaal sel alal on, näitavad ilmekalt mitmendat aastat tegutsevad välikohvikud ning vastne Delta-esine. Tartlased on need paigad lühikese ajaga enda omaks teinud, tulevikus tuleb tegeleda kogu Emajõe-äärse ruumi ümbermõtestamisega ning sellest ühtse mitmekesiste ajaveetmisvõimalustega ala loomisega. Autovabaduse puiestee on selle poole oluline samm.