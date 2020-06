Politsei uurib, kas äsjase Ihaste tulekahju põhjustas süütamine

Anonüümseks jääda soovinud majaperemees on tänulik selle üle, et keegi pereliikmetest viga ei saanud.

«Väga paljud inimesed on meid praeguseks aidanud ja neid kõiki soovin südamest tänada, selle üle on ka hea meel, et häid inimesi nii palju on,» lisas ta.

Eeskätt tõstis ta esile naabreid, kes just õnnetuse esimestel tundidel suureks toeks olid ning tõid perele riideid ja hoidsid perekonna kahte koera, kes tulest pääsesid. Kolmas hea asi on see, et maja oli kindlustatud.