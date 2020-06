Kohtunik Heli Sillaots märkis, et tulle jäänud noormees jättis oma elu täiesti tühiste asjade pärast. «Kogu süüasja tõendeid lugeda oli äärmiselt õõvastav, tunnistajaid kuulates tuli välja, et Kask tahtis näidata, et on võimeline teise inimese üle valitsema,» sõnas kohtunik.