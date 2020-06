Omavoliliselt Jänese matkarajale kaevatud kanalite aeg saab läbi

2000. aastate alguses 1,2 miljoni krooni eest ehitatud Jänese matkarada algas Emajõe kaldalt dendropargi kõrval ning lõppes Jänese raudteesilla juures. Tartu linnavolikogu esimehe Lemmit Kaplinski sõnul on kaugemas tulevikus plaanis lisaks esialgse matkaraja taastamisele seegi, et rada viiks Kärevere sillani, sealt edasi Ilmatsallu ja siis tagasi Tartusse.

See kõik pole aga sugugi lihtne ega käi kiiresti.

Kui Jänese matkarada ehitati, kuulus see suuresti Tähtvere valla territooriumile. Seega oleks olnud ka Tähtvere valla kohustus rada omal territooriumil korras hoida ning hoolitseda selle eest, et kallasrada oleks avatud kõigile, nagu on ette näinud keskkonnaseadustik. Sama seadustik ütleb ka, et kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada kasutada. Laevatatava veekogu ehk ka Emajõe puhul loetakse kallasraja laiuseks kümme meetrit.

Kutsumata külalised

Vahepeal aga kerkis Emajõe äärde Vorbusele uusi maju ning mitte kõik uued majaomanikud polnud nõus, et nende hoovi tagant teised läbi kõnniksid või seal kalastaksid.

Näiteks on Ööbiku 10 kinnistu kõrvale kaevatud mitu meetrit lai ja mitukümmend meetrit pikk paadikanal. Ööbiku 10 praegune elanik, kes ei tahtnud oma nime avalikustada, lausus, et kanalit ei kaevanud tema, vaid see oli olemas juba enne tema majja kolimist. Ehk kui matkalised oleksid tahtnud sealt edasi liikuda, pidanuks nad sumama läbi kanali või minema ringiga ümber Ööbiku elurajooni. See pole sugugi ainuke koht, mis võib matkarajal liikujad nõutusse olukorda asetada, sest omavolilisi kanaleid-maaparanduskraave on samal teel mujalgi.

Muu hulgas on loodud Facebooki grupp «Emajõe luharada», mis koondab neid, kes toetavad matkaraja taastamist. Grupiliikmed jagavad oma kogemusi püüdudest seda teed jalgsi läbida, näiteks on postitatud video sellest, kuidas matkajad Ööbiku elurajooni juures paiknevast kanalist, seljakott pea kohal, läbi kahlavad. Samas võtavad sõna ka mõned Vorbuse elanikud, kelle sõnul käib matkajate ja kalastajatega kaasas suuremat sorti prügistamine ja räuskamine ning nemad võõraid oma tagahoovi ei soovi.

Rämps ja vargused

«Kummipaat varastati eelmisel suvel ära, murutraktorit on mitu korda püütud pihta panna, kalamehed räuskavad ja joovad,» loetles Ööbiku 10 elanik. «Prügistamisest ei hakka rääkimagi.» Tema kogemuse põhjal Emajõe ääres sportivad inimesed üldjuhul probleeme ei tekita. Küll aga on tal kõrini kalameestest. «Autoga püütakse võimalikult jõe äärde sõita, pidime keset põldu edasisõitmist keelava liiklusmärgi panema,» rääkis ta. «Rusikareegel on, et mida lähemale jõele autoga tullakse, seda rohkem rämpsu maha jäetakse, sest kui auto tuleb kaugemale jätta, ei viitsita nii palju kraami kalda äärde kaasa tassida.»