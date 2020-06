Kvartali keskus võib saada kaks lisakorrust

Pealeehitis soovitakse linnavalitsuse selgitusel lahendada ühtse horisontaalse mahuna, mis on tõstetud olemasolevate liigendatud fassaadide kohale. Kuues korrus on fassaadi suhtes tagasiastega, viimane korrus toetub postidele. Plaanis on rajada klaasfassaad, mis koosneb ühtlustatud väljanägemisega läbipaistvast ja läbipaistmatust osast. Detailplaneeringu algatamise taotlus toetub OÜ Kadarik Tüür Arhitektid koostatud arhitektuursele eskiislahendusele.

«Meil on vara rääkida lahendusest, aga me algatame üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu – nagu üldplaneering ütleb, nii tuleb teha. Teatud mahus ja teatud juhtudel võib suuremat kõrgust kaaluda,» ütles Laidre. «Meie suured arengueesmärgid on, et kesklinn elaks ja siin oleks palju tegevust, maad on aga kesklinnas vähe. Selleks oleme kesklinna tihendanud, Holmile võiks kunagi elu tulla, Sadama kvartali arhitektuurivõistlus on tehtud, kaubamaja on lubanud teha katuseterrassi. Meie arust aitaks see strateegiliste eesmärkide täitmisele kaasa. Planeeringu algatamine ei tähenda kehtestamist. Nüüdse detailplaneeringuga avame dialoogi ühiskonnas.»