Kontsert Emajõel ära ei jäänud, ära jäänud laulud kõlasid Sisevete Saatkonna katusel

Simo Breede jutustas, kuidas ta kuu aega lapsega lauamängu «Reis ümber maailma» mängis, oodates pakkumist mõneks kontserdiks. Lõpuks see tuligi. Kontsert koosnes ainult kahest laulust, ja need tulid ette kanda Annelinnas kõrgete majade vahel ühele 92-aastaseks saanud prouale, kes teda rõdult kuulas, ja kellele lapselapsed just niisuguse üllatuse olid korraldanud.