Galerii ja video ⟩ Tartu kesklinnas turnivad mehed taevas

«Ükskõik, kui palju ka olen kukkunud ja köis on mu kinni püüdnud, siis aju on ikkagi väga raske ära veenda, et köielkõnd on ohutu,» ütles rohkem kui 10 aasta köielkõndimise ning sellel trikkidegi tegemise kogemustega Roose. Esialgu oli mehe jaoks tegemist hobiga, kuid siis hakkas Roose tasapisi võistlustest osa võtma ja nüüd on slackline mehe igapäev. «Slackline saab olla inimese jaoks nii suur või tähtis asi, kui inimene ise selle enda jaoks teeb,» ütles Roose. «Kui ma alustasin, polnud mul isegi sellist mõtet, et sellest võiks saada mu töö, aga praegu on lumepall veerema läinud ja ta muudkui veereb nii, et ma pole seda pidama saanud.»