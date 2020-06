Tartu linna päev algas hommikukohviga

Kohal olid ka kaks sõbrannat, kes on Tartus elanud 50 aastat. Nad nautisid hommikukohvi ning plaanivad osa võtta päevastest sündmustest kui õhtusest kontserdist osa võtta. “Tavaliselt on meil kohal suur seltskond, aga täna ei saanud kõik tulla,” rääkis Sirje Kuum ning lisas, et tavaliselt osaleb ta Tartu linna päeval igal aastal.