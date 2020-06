Kaasamiskärajate teine üritus keskendub rattaliiklusele

Sellises vormis kärajatel arutlevad rattaliikluse võimalikkuse üle Tartus liikuvusekspert Marek Rannala, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ja abilinnapea Reno Laidre. Vastuseid püütakse leida küsimustele, kuhu mahuvad Tartus jalgratturid ja jalakäijad, milliseid nutikaid liikumislahendusi linnaruumis saaks kasutada ja kas Tartul on lootust olla rohelisi liikumisviise toetav linn. Otseülekande käigus on jälgijatel võimalik esitada esinejatele ka oma küsimusi.

Tartu linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski avaldas lootust, et töövälisel kellaajal toimuvad kaasamiskärajad toovad kokku rohkelt rattaliikluse osas kaasa mõelda soovivaid tartlasi. «Peame oluliseks, et tartlastel oleks võimalus kaasa rääkida, kuidas kodulinna liikluskorraldus saaks areneda nii, et seni nõrgemal positsioonil olnud liiklejad end mugavalt ja turvaliselt tunneksid,» ütles Kaplinski. Tema hinnangul armastavad tartlased jalgrattaid ning on möödunud aastal avatud rattaringluse ratastega sõitnud sama hulga kilomeetreid kui võtaks 69 tiiru tegemine ümber maakera. Käesolev aasta tõi linnatänavatele ka elektritõukerattad ning kaherattalisete liiklusvahendite mahutamine liiklusesse on linnaplaneerimise päevakajaline pähkel.