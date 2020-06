Urmas Klaas: Tartu – linn inimeste jaoks

Juunikuu 29. päev, Tartu kaitsepühakute Peetruse ja Pauluse mälestuspäev, see on ka Tartu linna päev. Oleme viimastel aastatel linna päeva üha sisukamalt tähistanud. Erakordne aasta suunab meid seekord oludele vastavaid lahendusi otsima. Osa üritusi saab jälgida üksnes digikanalite kaudu. Me ei võta veel ette suuri rahvakogunemisi, kuid see ei vähenda päeva tähtsust ega tähendust.