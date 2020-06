Tartu lühiuudised

Tartu kesklinna keskseimast tänavast saab peaaegu kuueks nädalaks Autovabaduse puiestee, et meelitada tartlasi kesklinna turvaliselt aega veetma. Eilsest 6. augustini on autoliiklusele suletud Vabaduse puiestee lõik kaubamaja ristmikust Kaarsillani. Liiklus käib sel ajal Narva maantee kaudu.

Autodele on tagatud juurdepääs kaubamaja, Turu ja Magistri tänava parklatesse. Narva maanteele on ajutiselt suunatud bussiliinid nr 6, 7 ja 13 ning ööliinid 21 ja 22. Seni ei peatu bussid Raeplatsi ja Vabaduse puiestee peatuses, Palmihoone peatus on ajutiselt viidud Laiale tänavale. Kesklinna poole sõites peatuvad Vene peatuses ainult liinide nr 7 ja 13 bussid.