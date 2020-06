Tabivere alevikus veevarustuse ja kanalisatsiooni teenust pakkuv AS Emajõe Veevärk on juba aastaid hädas seal pesuaineid tootva Mayeri tehasega, kust on pea viimase kümne aasta jooksul kanalisatsiooni sattunud kemikaale, mis rikuvad asula reoveepuhasti puhastusprotsessi.