Elektriteater teeb uuesti uksed lahti

Suvise kino avaõhtul, 1. juulil kell 20.30 näeb Elektriteatris Eesti kinodes seni nägemata mustvalget versiooni filmist «Parasiit». See on režissöör Bong Joon-ho isiklikult kokku pandud eriväljalase. Mustvalgena kujutas režissöör filmi ette juba enne legendaarset Oscarite võitu möödunud aastal. Nimelt lapsena Lõuna-Koreas üles kasvades ei lubanud Bong Joon-ho ema teda kinno, sest kartis baktereid. Nii vaatas tulevane režissöör olulisi filme oma kodusest mustvalgest telerist.

Enne kinno tulekut on oluline silmas pidada, et viiruse leviku ennetamiseks tuleb sel suvel hoida lugupidavat vahet teiste saalis viibijatega. Kui pereliikmed ja sõbrad võivad istuda kõrvuti, siis võõraste inimestega tuleb distantsi hoida. Piki- ja laiuvahet saab hoida nii kõrval- kui ka eesistujatega.

«Julgelt võib jätta enda ümber ka mitu tooli tühjaks,» ütles Elektriteatri eestvedaja Andres Kauts, kes kinnitas, et igale linastusele müüakse kuni 60 piletit ehk pool Elektriteatri saali mahust.

Kinos käies maski kandma ei pea. Kes seda siiski soovib, saab kassast võtta tasuta maski. Elektriteatri korraldajad leiavad, et ühe inimese vabadus maski mitte kanda ei vähenda teise inimese vabadust maski kanda ja vastupidi. «Igaühesse, kes on valmis enda ja teiste kaitseks maski kandma, on põhjust suhtuda lugupidavalt,» rõhutas Kauts.