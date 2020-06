Rannavalvurid päästsid Tartus viieaastase poisi uppumisest

Lapse ema oli samal ajal poes ja last valvata lubanud naine lapse ohtusattumist ei märganud. Laupäeval mõni minut peale kella 12 märkas G4S-i rannavalvur Anne kanali paadisilla juures liikumist ja veega plärtsutamist. Vetelpäästja kutsus kohe teise rannavalvuri appi. Nad nägid, et pooleteise meetri sügavuses vees on väike poiss, kes teeb kramplikke liigutusi ega jaksa end veepinnal hoida. Laps võitles meeleheitlikult enda elu eest, teatas turvafirma.