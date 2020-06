Viimaseid päevi saab esitada pakkumusi Hellenurme mõisa ruumide kasutamiseks

Hellenurme mõis on Elva vallale kuuluv hoone, mille teisel korrusel asub Elva valla lasteaed. Selleks, et hoone ülejäänud osa ei seisaks tühjana, on Elva vallavalitsus otsustanud välja üürida hoone keldrikorruse ja esimese korruse ruumid.