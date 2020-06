Tänavale värvitud luuleridu saavad lugeda jalutajaile lisaks ka äpi jälgijad

Tartu linnakirjaniku Carolina Pihelgase sõnul on tänavail palju sõnumeid: sildid teatavad, kus me parasjagu asume, mälestustahvlid majadel annavad aimu seal elanud tuntud inimesest, sildade alla on ikka soditud südameid ja muudki. Unesco kirjanduslinna Tartu päeva eel on tema algatusel tekkinud sõnumeid juurde: kesklinna sillutistele ilmus tänavakunstnik Hapniku käega tehtud kümme luuletsitaati, mis püüavad pilku ja mõtet.